الأهلي يواجه «الحرس» بحثًا عن انتصاره الخامس تواليًا.. و«لاسارتي» يُحذر من المنافس

نقلًا عن العدد الورقي،،،

يستضيف الأهلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، بحثًا عن الانتصار الخامس على التوالى فى البطولة المحلية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز فى جولاته الأربع المحلية أمام سموحة ومصر للمقاصة ووادى دجلة وإنبى، إلى جانب فوزه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى دورى أبطال أفريقيا، للاقتراب من أهل القمة وتقليل الفارق مع الغريم التقليدى الزمالك المتصدر، وبيراميدز صاحب المركز الثانى.

واستعاد الأهلى خلال التدريبات الأخيرة، الثنائى صالح جمعة وياسر إبراهيم، فيما انضم لمستشفى الفريق عمرو جمال بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية وسيغيب عن المباراة، ونفس الأمر لهشام محمد، الذى ما زال يعانى من الإصابة لينضما لقائمة المصابين بالفريق الموجود بها أحمد فتحى ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ومحمد نجيب.

وعكف الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على دراسة فريق حرس الحدود من خلال مشاهدة ملخص مبارياته فى الدورى فى الفترة الأخيرة تحت قيادة طارق العشرى، بجانب التقرير الخاص من جهازه المعاون حول أبرز لاعبيه وطريقة اللعب التى ينتهجها الفريق العسكرى، ما وضح من خلال المتابعة سرعة وقوة فريق الحدود والذى حقق نتائج جيدة فى الدورى خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة العشرى، المدير الفنى الجديد، واحتلاله المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى.

وحذر «لاسارتى» لاعبيه من التهاون فى مباراة اليوم، مطالباً الجميع بأهمية الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مشدداً على أن أى نتيجة سلبية للفريق فى مباريات الدورى ستصدر مشكلة وضغطاً كبيراً للفريق فى كل مبارياته المقبلة، وعلى الجميع عدم التهاون والفوز وبأكبر عدد من الأهداف وعدم تكرار سيناريو مباراة إنبى الأخيرة.