بيان من «الزمالك» بشأن دعم «آل للشيخ» للنادي.. «استاد وملابس وقناة ولاعب عالمي»

أصدر نادي الزمالك، بيان، يوضح كواليس زيارة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لمقر النادي أمس.

وجاء البيان كالتالي:

"يتوجه رئيس نادي الزمالك بخالص شكره وتقديره واحترامه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، معربا عن سعادته بالزيارة التاريخية من جانبه والتي تعد امتدادا للترابط العميق والتواصل الدائم بين الشعبين المصري والسعودي.

كما أبدى سعادته بقدر محبة وعشق جماهير وأعضاء ناديه الغفيرة، لتركي آل الشيخ منذ وصوله إلى مقر النادي الأبيض.

وأشاد رئيس الأبيض بتركي آل الشيخ وجدد شكره على تلبية دعوته وزيارة منزله عقب الانتهاء من زيارة مقر نادي الزمالك.

وأكد أنه والمستشار تركي آل الشيخ قد اتفقا علي دعم نادي الزمالك بصفته رئيس الاتحاد العربي.

وحدد أوجه الدعم في أربع نقاط تتمثل في: مساهمة معاليه في جزء من تكاليف مشروع بناء إستاد نادي الزمالك الجديد كهدية من معاليه للنادي وجماهيره العريضة بالإضافة للمساعدة في توفير رعاة للمشروع ويتحمل معالي تركي آل الشيخ تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل. كما سيدعم معالي المستشار القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية. ويتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.

أكد رئيس نادي الزمالك، أن «أل الشيخ» دائما سباق في دعم جميع الأندية بصفته رئيسا للاتحاد العربي ويقف بجوار الجميع.