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تركي آل الشيخ: «كنت هتعاقد مع محمد إبراهيم وجبر والشناوي للعب في الأهلي»

اليوم AM 02:30
كتب: محمد خيري
تركي آل الشيخ: «كنت هتعاقد مع محمد إبراهيم وجبر والشناوي للعب في الأهلي»

محمد إبراهيم

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أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه كان ينوي التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأهلي.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات تلفزيونية: "كنت أنوي التعاقد محمد إبراهيم لاعب الأبيض الحالي، وأحمد الشناوي وعلي جبر لاعبي الزمالك في ذلك الوقت، والبرازيلي كينو لتدعيم صفوف الأهلي، ولكن مجلس الإدارة لم يتم اتفاقه".

وأكمل: " تواصلت أيضا مع رامون دياز إلى مراحل متقدمة لقيادة الأحمر، ولكن رحيل عبدالله السعيد، والخلافات التي حدثت مع مسئولي الأهلي، جعلت جميع الأمور تتوقف، ولكني كنت أريد جعل الأهلي أقوى فريق".

وشدد: "علاقتي بجماهير الأهلي مميزة جدا، الخلاف مع مجلس الإدارة فقط، يجب أن يعلم الجميع ذلك، أنا أهلاوي، وأريد رؤية الأحمر دائما في أحسن حال، ولكن مجلس الإدارة له رأي أخر".

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