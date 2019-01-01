15 دقيقة| محاولات للزمالك والمصري لإحراز الهدف الأول.. وأحداد يُهدر فرصة التقدم للأبيض

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري، ومازال التعادل سلبيًا في اللقاء المقام على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بضغط كبير من لاعبي المصري، وشهدت الدقيقة الثانية أولى الفرص للفريق البورسعيدي، بعد تصويبة سددها إسلام عيسى، ولكنها مرت أعلى مرمى جنش.

وفي الدقيقة 6، شن الزمالك هجمة مرتدة عن طريق أحمد سيد زيزو، الذي أرسل عرضية تصدى لها الحارس، ووصلت لمحمود عبدالعزيز لاعب الوسط، الذي سدد ولكن الكرة لم تشكل خطورة على مرمى المصري.

وأهدر حميد أحداد لاعب الزمالك فرصة كبيرة لتقدم الفارس الأبيض في المباراة، بعدما استغل عرضية، ولكنه لعبها برأسه خارج المرمى.

وفي الدقيقة 12، راوغ كريم العراقي مدافعي الزمالك من الجهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية، إلا أن الونش أبعدها لضربة ركنية.

ويصطدم الزمالك بالمصري على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويأمل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الفوز على المصري، واستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، فيما يطمح المصري تحت قيادة إيهاب جلال اقتناص 3 نقاط مهمة من الفريق الأبيض، لتأمين مكانه بالمركز الرابع، للاستمرار في المربع الذهبي.