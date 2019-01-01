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30 دقيقة| الزمالك يُهدر أخطر الفرص أمام مرمى المصري.. والتعادل السلبي مستمر

06:08 م | الخميس 11 أبريل 2019
كتب: إسلام حجازي
30 دقيقة| الزمالك يُهدر أخطر الفرص أمام مرمى المصري.. والتعادل السلبي مستمر

الزمالك والمصري

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مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري، ومازال التعادل سلبيًا في اللقاء المقام بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل المصري استحواذه على الكرة في وسط الملعب، ولكن بدون أي خطورة تذكر على مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

وفي الدقيقة 18، كاد أحداد أن يُحرز هدفًا للزمالك، بعد تمريرة من خالد بوطيب، داخل منطقة الجزاء، ليستلم حميد أحداد الكرة، ويمر من الحارس ولكن الكرة طالت عليه، وذهبت لضربة مرمى.

وواصل الزمالك الضغط، وأرسل يوسف أوباما كرة بينية داخل منطقة الجزاء، إلا أن أحمد مسعود حارس المصري، أمسك بالكرة قبل أن تصل لزيزو.

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص للتقدم، وفي الدقيقة 24، مرر خالد بوطيب كرة على حدود منطقة الجزاء، وصلت إلى محمود عبد العزيز، الذي سدد ولكنها مرت أعلى العارضة.

وبعد ضغط كبير للزمالك، كاد المصري أن يُباغت الزمالك بعد ركلة حرة نفذها إسلام عيسى، لتصل إلى محمود وادي، الذي لعبها برأسه عرضية لإسلام عطية، وتمكن مدافعي الزمالك من تشتيتها.

ويأمل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الفوز على المصري، واستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، فيما يطمح المصري، تحت قيادة إيهاب جلال اقتناص 3 نقاط مهمة من الفريق الأبيض، لتأمين مكانه بالمركز الرابع، للاستمرار في المربع الذهبي.

ويصطدم الزمالك بالمصري على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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