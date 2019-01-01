الشوط الأول.. المصري يخرج متقدمًا بهدف على الزمالك برأسية إسلام أبوسليمة

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك والمصري، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأت المباراة بضغط كبير من لاعبي المصري، وشهدت الدقيقة الثانية أولى الفرص للفريق البورسعيدي، بعد تصويبة سددها إسلام عيسى، ولكنها مرت أعلى مرمى جنش.

وفي الدقيقة 6، شن الزمالك هجمة مرتدة عن طريق أحمد سيد زيزو، الذي أرسل عرضية تصدى لها الحارس، ووصلت لمحمود عبد العزيز لاعب الوسط، الذي سدد ولكن الكرة لم تشكل خطورة على مرمى المصري.

وأهدر حميد أحداد لاعب الزمالك فرصة كبيرة لتقدم الفارس الأبيض في المباراة، بعدما استغل عرضية، ولكنه لعبها برأسه خارج المرمى.

وفي الدقيقة 12، راوغ كريم العراقي مدافعي الزمالك من الجهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية، إلا أن الونش أبعدها لضربة ركنية.

وواصل المصري استحواذه على الكرة في وسط الملعب، ولكن بدون أي خطورة تذكر على مرمى محمود عبد الرحيم جنش.

وفي الدقيقة 18، كاد أحداد أن يُحرز هدفًا للزمالك، بعد تمريرة من خالد بوطيب، داخل منطقة الجزاء، ليستلم حميد أحداد الكرة، ويمر من الحارس ولكن الكرة طالت عليه، وذهبت لضربة مرمى.

وواصل الزمالك الضغط، وأرسل يوسف أوباما كرة بينية داخل منطقة الجزاء، إلا أن أحمد مسعود حارس المصري، أمسك بالكرة قبل أن تصل لزيزو.

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص للتقدم، وفي الدقيقة 24، مرر خالد بوطيب كرة على حدود منطقة الجزاء، وصلت إلى محمود عبد العزيز، الذي سدد ولكنها مرت أعلى العارضة.

وبعد ضغط كبير للزمالك، كاد المصري أن يُباغت الزمالك بعد ركلة حرة نفذها إسلام عيسى، لتصل إلى محمود وادي، الذي لعبها برأسه عرضية لإسلام عطية، وتمكن مدافعي الزمالك من تشتيتها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 31، بعد سقوط أحمد مسعود، حارس المصري، ودخول الجهاز الطبي، وسدد طارق حامد كرة في الدقيقة 34 من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 41، أحرز إسلام أبوسليمة أول أهداف المصري في المباراة، بعد ضربة حرة نفذها سعيدو سمبوري.

وحاول الزمالك إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، واحتسب حكم المباراة ضربة حرة للفارس الأبيض من مكان مميز نفذها عبد الله جمعة ولكن أحمد مسعود حارس المصري أمسك بالكرة.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف لإسلام أبوسليمة.

ويصطدم الزمالك بالمصري على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويأمل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الفوز على المصري، واستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، فيما يطمح المصري، تحت قيادة إيهاب جلال اقتناص 3 نقاط مهمة من الفريق الأبيض، لتأمين مكانه بالمركز الرابع، للاستمرار في المربع الذهبي.