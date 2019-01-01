بالفيديو.. المصري يُحرز ثاني أهدافه في شباك الزمالك

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الزمالك والمصري
نجح المصري في إحراز ثاني أهدافه في شباك الزمالك، بالمباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.
وأحرز هدف الفريق البورسعيدي الثاني أوستين أوموتو، في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
ويحتل الزمالك حاليًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 57 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
وكان النادي المصري رفض النزول لملعب الجيش بالسويس، بعدما تواجد فريق الزمالك في أرضية الملعب، من أجل خوض مباراة الفريقين في الجولة الـ28 من عمر الدوري، وهدد الفريق البورسعيدي بالانسحاب من المباراة.
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