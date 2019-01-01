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60 دقيقة| بالفيديو.. المصري يلدغ الزمالك بصاروخية أوستين أموتو.. وجروس يجري 3 تبديلات

06:59 م | الخميس 11 أبريل 2019
كتب: إسلام حجازي
60 دقيقة| بالفيديو.. المصري يلدغ الزمالك بصاروخية أوستين أموتو.. وجروس يجري 3 تبديلات

الزمالك

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مرت 60 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري، وتقدم الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الزمالك التبديل الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني، بدخول إبراهيم حسن وخروج أحمد زيزو.

وبداية الشوط الثاني، شهدت ضغط كبير من الزمالك لإدراك هدف التعادل، وإعادة المباراة لنقطة الصفر.

واحتسب حكم المباراة ضربة حرة لصالح عبدالله جمعة نفذها طارق حامد في حلق المرمى ، ولكن أبعدها حارس المرمى.

وفي الدقيقة 51، كاد الزمالك أن يستقبل ثاني الأهداف، بعد كرة مرتدة عن طريق إسلام عيسى، الذي مرر داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الدفاع، قبل أن تصل لمحمود وادي.

وفي الدقيقة 53، سدد يوسف أوبامام كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بيد مدافع المصري، وسط اعتراضات من اللاعبين لاحتساب ركلة جزاء.

وأجرى جروس ثاني التبديلات للزمالك في الدقيقة 56، بنزول محمود عبدالمنعم كهربا بدلًا من حميد أحداد.

وفي الدقيقة 57، أوستين أموتو يحرز الهدف الثاني للمصري، بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك جنش.

   

وفي الدقيقة 59، أجرى جروس التبديل الثالث، بنزول عمر السعيد بدلًا من محمود عبدالعزيز زيزو.

ويصطدم الزمالك بالمصري، على استاد الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد المصري بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة.

ويأمل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك الفوز على المصري، واستعادة صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، فيما يطمح المصري، تحت قيادة إيهاب جلال اقتناص 3 نقاط مهمة من الفريق الأبيض، لتأمين مكانه بالمركز الرابع، للاستمرار في المربع الذهبي.

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