مشادة كلامية حادة بين لاعبي المصري والحكم الخامس لمباراة الزمالك

دخل لاعبو المصري، في مشادة كلامية حادة مع الحكم الخامس لمباراة فريقهم أمام الزمالك، بالجولة الـ 28 من الدوري المصري، والتي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب الجيش بالسويس.

وجاء ذلك بسبب تنفيذ لاعبي الفريق البورسعيدي إحدى الركلات الحرة غير المباشر، أثناء تواجد الحكم الخامس داخل منطقة الجزاء، وليس في مكانه الأصلي، خارج أرض الملعب.

الجدير بالذكر، أن المصري متقدم حاليًا على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك حاليًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 57 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 45 نقطة.