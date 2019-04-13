أحدث الأخبار

أخر الأخبار

وفود أفريقيا تشيد بروعة استعدادات مصر لتنظيم «الكان»

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز ضمن أبرز مباريات اليوم السبت 13-4-2019

عامر حسين: قد ننهي الدوري قبل «الكان» حال فشل الأهلي والزمالك أفريقيًا

خاص بالفيديو.. كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

01:39 ص | السبت 13 أبريل 2019
كتب: أحمد الحنفي
خاص بالفيديو.. كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كارتيرون

أخبار متعلقة

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي للرجاء المغربي رسالة خاصة لجماهير القلعة الحمراء قبل مواجهة صن داونز المصيرية.

واختص كارتيرون "الوطن سبورت" في توجيه رسالته لجماهير المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة قائلًا: "مساء الخير اصدقائي اتمني لكم حظ موفقًا في مبارة غدا مع فريق صن داونر، أنا مدرك أن الجميع أصابه خيبة الأمل والإحباط بعد نتيجة المبارة الأولى".

وتابع: "ولكن أنتم على دراية كافية بأن أي شئ متوقع في لعبة كرة القدم، ولكن الشئ الوحيد الذي أعرفه هو أن لا شئ يمكن أن يحدث بدون جماهير الأهلي".

وأختتم حديثه: "الدعم للفريق وللإدارة وللجميع داخل النادي لكي يحقق نتيجة مرضية، لا يعلم أحد ما يمكن أن يحدث، كل ما علينا فعله هو دعم الفريق بكل وسعنا ونظهر ما لدينا من براعة في التشجيع والدعم، سوف أكون أول داعم ومشجع لكم بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة أحبابي".

أخبار قد تعجبك

الليلة.. أنظار العالم تحت سفح الأهرامات لمتابعة قرعة أمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • توتنهام

    توتنهام

  • -

    :

    -

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • سبال

    سبال

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • سيمبا

    سيمبا

  • هويسكا

    هويسكا

  • -

    :

    -

    04:14 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • صن داونز

    صن داونز

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لجروس بعد الخسارة من المصري: أنت ظالم

حفل سمسمية ومشروبات مجانية في الإسماعيلية احتفالاً بإقصاء الأهلي المتوقع من دوري الأبطال

مشادة بين أمير مرتضى وعضو مجلس المصري
طوارئ في الزمالك بسبب حسنية أغادير.. وتجهيزات خاصة لفرجاني ساسي