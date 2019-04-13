خاص بالفيديو.. كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي للرجاء المغربي رسالة خاصة لجماهير القلعة الحمراء قبل مواجهة صن داونز المصيرية.

واختص كارتيرون "الوطن سبورت" في توجيه رسالته لجماهير المارد الأحمر قبل المواجهة المرتقبة قائلًا: "مساء الخير اصدقائي اتمني لكم حظ موفقًا في مبارة غدا مع فريق صن داونر، أنا مدرك أن الجميع أصابه خيبة الأمل والإحباط بعد نتيجة المبارة الأولى".

وتابع: "ولكن أنتم على دراية كافية بأن أي شئ متوقع في لعبة كرة القدم، ولكن الشئ الوحيد الذي أعرفه هو أن لا شئ يمكن أن يحدث بدون جماهير الأهلي".

وأختتم حديثه: "الدعم للفريق وللإدارة وللجميع داخل النادي لكي يحقق نتيجة مرضية، لا يعلم أحد ما يمكن أن يحدث، كل ما علينا فعله هو دعم الفريق بكل وسعنا ونظهر ما لدينا من براعة في التشجيع والدعم، سوف أكون أول داعم ومشجع لكم بالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة أحبابي".