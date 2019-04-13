تشكيل هجومي للأهلي أمام صن داونز

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة صن داونز في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية.

الهجوم: جونيور أجايي - رمضان صبحي - حسين الشحات - وليد أزارو.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز في بريتوريا بخماسية نظيفة، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بستة أهداف دون رد من أجل عبور ربع نهائي البطولة واستكمال المشوار.