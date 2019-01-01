بالفيديو.. رمضان صبحي يُهدر فرصة هدف مؤكد للأهلي

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رمضان صبحي
أهدر رمضان صبحي، لاعب الأهلي فرصة هدف محقق للقلعة الحمراء في مباراة صن داونز في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من جونيور أجايي، في المباراة المقامة حاليًا بين الطرفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي تعرض لخسارة قاسية في مباراة الذهاب بخماسية دون رد في المباراة، التي جمعت الطرفين بجنوب أفريقيا، ويحتاج رجال القلعة الحمراء للفوز بسداسية دون رد، لأجل التأهل لدور قبل نهائي من دوري أبطال أفريقيا، ومواصلة السعي لحصد اللقب التاسع.
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