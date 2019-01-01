بالفيديو.. الحكم يلغي هدفًا صحيحًا للأهلي بداعي التسلل

حرم بكاري جاساما حكم مباراة الأهلي وصن داونز القلعة الحمراء من هدف صحيحًا في الدقيقة 48 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من علي معلول، لتصل الكرة لوليد أزارو، الذي سدد الكرة لتصل جونيور أجايي، ليسجل الكرة في شباك أنيانجو ولكن صافرة الحكم حرمت الأحمر من هدف صحيح.

وكان الأهلي تعرض لخسارة قاسية في مباراة الذهاب بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين بجنوب أفريقيا، ويحتاج رجال القلعة الحمراء للفوز بسداسية دون رد، لأجل التأهل لدور قبل نهائي من دوري أبطال أفريقيا، ومواصلة السعي لحصد اللقب الأفريقي.