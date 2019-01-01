شاهد بالفيديو.. لحظات الحزن والدموع للخطيب بعد توديع الأهلي أبطال أفريقيا

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الخطيب لحظة حزنه على الأهلي
شهد لقاء الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حزن ولحظات بكاء من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بسبب توديع فريقه دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الأهلي في الفوز على صن داونز بهدف دون رد في إياب ربع النهائي عن طريق وليد أزارو ولكن لم يشفع الهدف للقلعة الحمراء في التأهل، بسبب خسارته في الذهاب بخماسية دون رد، وكان يحتاج للفوز بسداسية دون رد من أجل التأهل لقبل النهائي.
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