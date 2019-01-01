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لاسارتي: استلمت الأهلي في ظروف صعبة.. وقرار رحيلي في يد الإدارة

08:35 م | السبت 13 أبريل 2019
كتب: عثمان إبراهيم وحسين غريب وأحمد فراج
لاسارتي: استلمت الأهلي في ظروف صعبة.. وقرار رحيلي في يد الإدارة

مارتن لاسارتي

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أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي انه تعاقد مع المارد الأحمر من 3 أشهر، وكان موقف الفريق صعبًا للغاية.

وأوضح لاسارتي أنه استلم مهام الفريق صعبة من إصابات، وابتعاد الفريق عن المنافسة بـ 12 نقطة عن الزمالك والآن أنا في الصدارة ولا توجد إصابات.

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي أنه لا يفكر في الاستقالة، موضحًا أنه لديه العديد من الأهداف مع الفريق يريد تحقيقها إلا إذا رغب النادي في رحيلي فسأحترم رغبة الإدارة وأرحل.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة، فيما استطاع المارد الأحمر الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف.

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