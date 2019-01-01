أحدث الأخبار

أخر الأخبار

لسان حال محبي رمضان صبحي بعد خروج الأهلي الأفريقي: من فضلك أعد تكرار المحاولة

جروس: عمر السعيد ورقة رابحة أمام حسنية أغادير المغربي

بالفيديو.. أسامة حسني: لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي تتمتع بالفساد

بالفيديو.. دورتموند يخطف الصدارة من بايرن ميونخ بثنائية في شباك ماينز

تركي آل الشيخ على طريقة مدرب صن داونز: الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول

08:57 م | السبت 13 أبريل 2019
كتب: إسلام حجازي
تركي آل الشيخ على طريقة مدرب صن داونز: الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول

تركي آل الشيخ

أخبار متعلقة

حرص تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.

وتابع: طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد.

ويسير تركي آل الشيخ على درب مدرب صن داونز بيتسو موسيماني، الذي خدع الأهلي بتصريحات قبل مباراة الفريقين سويًا بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز صن داونز على النادي الأهلي ذهابًا بخماسية نظيفة، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

 

أخبار قد تعجبك

«موقعة الستة».. 90 دقيقة للثأر وعودة الأهلى

استطلاع رأى

  • توتنهام

    توتنهام

  • 4

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • سبال

    سبال

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • 4

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • سيمبا

    سيمبا

  • هويسكا

    هويسكا

  • 0

    :

    0

    04:14 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • الأهلي

    الأهلي

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • صن داونز

    صن داونز

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

الأكثر قراءة

الحاج ضيوف لـ«الوطن سبورت» : لا أعرف محمد صلاح حتى أوجه له رسالة

خاص بالفيديو.. كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يفقد هدافه أمام صن داونز
عقوبات بالجملة فى الزمالك.. ورئيس النادى يصف «جروس» بـ«الظالم»