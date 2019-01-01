تركي آل الشيخ على طريقة مدرب صن داونز: الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول

حرص تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أن يعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.

وتابع: طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد.

ويسير تركي آل الشيخ على درب مدرب صن داونز بيتسو موسيماني، الذي خدع الأهلي بتصريحات قبل مباراة الفريقين سويًا بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز صن داونز على النادي الأهلي ذهابًا بخماسية نظيفة، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.