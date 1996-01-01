إيمانويل أمونيكي: خسارة الأهلي بالخمسة ممتعة.. وجماهير الزمالك ستشجع تنزانيا لأجلى (حوار)

نقلا عن العدد الورقي

مدرب تنزانيا: لاعبو الزمالك مطالبون بالدورى من أجل جماهيرهم

هو أحد أهم النجوم الأفارقة الذين لعبوا فى مصر، وتحديداً فى نادى الزمالك، الذى كان بوابته إلى الاحتراف واللعب فى برشلونة الإسبانى، ولكن جماهير الزمالك تعتبره أحد أساطير القلعة البيضاء عبر التاريخ، إنه النيجيرى إيمانويل أمونيكى، المدير الفنى الحالى لمنتخب تنزانيا.

«الوطن» تحدثت مع «أمونيكى»، الذى حضر حفل قرعة كأس أمم أفريقيا، عن متابعته لفريق الزمالك حالياً، وحالته مع جماهير الزمالك التى تبعث له برسائل كانت مفاجأة بالنسبة له، وأيضاً عن فرص بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وتحدث أيضاً عن مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى التى خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف، وخسارة الأهلى بالخمسة أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

ما شعورك بعد العودة هنا إلى مصر بعد كل هذه السنوات؟

- أنا أعشق مصر منذ أن كنت لاعباً ولا أنسى دائماً أن انطلاقتى كانت من هنا عبر نادى الزمالك، ولكن أن أوجد وسط حضارة سبعة آلاف سنة فهو شعور بالفخر والعظمة، وهو اختيار مميز أن تقام قرعة كأس الأمم الأفريقية فى هذا المكان الساحر بين الأهرامات وأبوالهول، فأنا أشعر أننى أتنفس التاريخ وأنا فى هذا المكان.

وماذا عن وجودك اليوم لحضور القرعة؟

- بالتأكيد أشعر بالفخر للوجود ضمن أساطير أفريقيا، وأن أشاهد زملائى السابقين وأن تجتمع عائلة كرة القدم فى هذا المكان العتيق فهو أمر يجعلنى أنظر إلى مسيرتى الماضية كلاعب وحالياً كمدرب بعين الفخر.

تنزانيا وقعت فى المجموعة الثالثة مع الجزائر والسنغال وكينيا، كيف ترى المجموعة؟

- اللعب فى كأس الأمم الأفريقية يحتاج إلى منتخبات قوية، وبالتالى فكل الفرق صعبة ومواجهتهم ستكون ممتعة، نحن فى كأس الأمم وهو إنجاز لكرة القدم التنزانية، ونسعى للتأكيد أننا فريق قوى ويستحق الوجود وسط أفضل المنتخبات فى القارة.

ولكنك ستصطدم بفرق كبيرة كالسنغال والجزائر، ألا تخشى من هزيمة كبيرة؟

- فريقى جاهز لمواجهة أى فريق، وسأخوض البطولة بشجاعة ورغبة فى إثبات أننا فريق قوى ويستحق الوجود بين كبار أفريقيا، هذه الأمور تبدو صعبة بعض الشىء ولكننا سنقاتل لإثبات أننا أقوياء.

هل لديك فرصة للتأهل؟

- كل الفرق لديها فرصة للتأهل للدور التالى، ولن نفرط فى فرصتنا للتأهل، على الأقل كأحد أفضل الثوالث إن لم نحصد مركزاً متقدماً، لكننا واقعيون فالجزائر والسنغال المرشحان كأول وثانٍ للمجموعة.

تنزانيا عاشت فخورة بعد فوز سيمبا على الأهلى وهذه النتيجة ساهمت فى تأهلهم للدور التالى

وماذا عن المنتخب النيجيرى؟

- منتخب بلادى أكيد أتمنى له التوفيق وهو فى مجموعة قوية أيضاً مع غينيا ومدغشقر وبوروندى، لأن كل الفرق أصبحت صعبة، ولكن نيجيريا لديها فرص كبيرة فى التتويج باللقب وأتمنى ذلك لأنها بلادى.

من تراه مرشحاً للتتويج باللقب؟

- من المبكر أن يكون هناك مرشحون، لأن المستويات الحقيقية للمنتخبات ستظهر مع بداية مباريات البطولة، خصوصاً أن الفرق الكبيرة المعتادة على الوجود فى البطولة حجزت أماكنها بالفعل، لكن أيضاً هناك فرق صغيرة تحقق مفاجآت ولا أستبعد وجود مفاجآت خلال النسخة الحالية من البطولة.

كأس الأمم هذه المرة تقام بـ24 فريقاً، هل ترى ذلك مفيداً؟

- بالتأكيد هى نسخة استثنائية من كأس الأمم، ولكن كلما زادت المنافسة وزادت الفرق زادت البطولة قوة وأعطى ذلك لها مذاقاً خاصاً.

مجموعات كأس الأمم صعبة.. وأتوقع مفاجآت من الفرق الصغيرة.. ونيجيريا طريقها سهل للفوز بالبطولة

جماهير الزمالك تعشق إيمانويل أمونيكى، ماذا يعنى لك ذلك؟

- بالتأكيد أشكر جماهير الزمالك على حبهم، وخلال فترة عملى كلاعب فى الزمالك حاولت تحقيق الكثير من الإنجازات للفريق، وأثق أن جماهير الزمالك ستشجع منتخب تنزانيا فى كأس الأمم من أجلى.

هل تتابع نتائج الزمالك فى الدورى؟

- بالتأكيد، وأتمنى أن يفوز الفريق بالدورى هذا الموسم من أجل هذه الجماهير، وهناك دور كبير على اللاعبين لأنهم سيكونون كلمة السر فى إسعاد تلك الجماهير العاشقة.

سيمبا حقق فوزاً على الأهلى فى تنزانيا وتأهل لدور الثمانية من دورى الأبطال، كيف شاهدت تلك المباراة؟

- بالتأكيد كانت مباراة كبيرة وكان لها تأثير كبير ورفعت الروح المعنوية للاعبى تنزانيا، فهى كانت فخراً للبلد بالكامل أن تفوز على أحد أكبر الفرق الأفريقية.

وكيف شاهدت خسارة الأهلى بخمسة أهداف من صن داونز؟

- بالتأكيد الخسارة بالخمسة نتيجة كبيرة على أى فريق، وكانت مفاجأة بالنسبة لى عندما علمت بالنتيجة، لكن كرة القدم تعترف بالمفاجآت فهى متعتها، واستمتعت بذلك.

إنجازاته:

الدورى المصرى مع الزمالك «مرتين» موسم 91-92 و92-93

دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك 92-93

كأس السوبر الأفريقى مع الزمالك 93-94

أفضل لاعب فى أفريقيا 1994

كأس أمم أفريقيا مع نيجيريا 1994

ذهبية أولمبياد أتلانتا 1996 مع نيجيريا

كأس ملك إسبانيا مع برشلونة 1997