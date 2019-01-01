محمد فضل: طرح تذاكر كأس الأمم الأفريقية خلال أيام

قال محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إن حفل قرعة كان 2019، الذي نظمته مصر بالأمس، كان مشرفًا.

وأضاف فضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن كل قطاعات الدولة تعمل من أجل إنجاح هذه البطولة.

وأشار المدير التنفيذى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى أنه خلال الفترة، التي تتخلل يومي 15 و20 أبريل الحالي، سيتم طرح تذاكر البطولة أون لاين، مشيرًا إلى أن كرة القدم لعبة بلا توقعات، وأن مجموعة المنتخب الوطني في البطولة قوية.

وتنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.