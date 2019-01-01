جروس يحذر اللاعبين من الثلاثي المرعب لحسنية أغادير

نقلًا عن العدد الورقي،،،

حرص المدير الفنى للقلعة البيضاء مارتن لاسارتي على تجهيز لاعبيه لمباراة حسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية وطالبهم بالهدوء والبعد عن أى ضغوط كما حذرهم من العصبية وضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المغربى، مع التأمين الدفاعى خشية الهجمات المرتدة، وأن يكونوا أكثر حذراً حتى لا يسجل الفريق المغربى أى هدف يربك الحسابات.

وشهد تدريب الفريق الأخير الذى أقيم أمس على ملعب النادى، تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخراً وخاض الفريق فقرة تكتيكية تحت إشراف المدير الفنى، قاموا خلالها بأداء بعض الجمل الفنية المنتظر تنفيذها فى مباراة اليوم، وطالبهم بالضغط المستمر على لاعبى الفريق المنافس وخاصة أن مباراة الذهاب لاحظ تميزهم فى الاستحواذ على الكرة لذلك أكد على لاعبيه ضرورة التمركز الصحيح كما حذرهم من الكرات العرضية والضربات الثابتة للاعبى أغادير، وحدد مفاتيح لعب الفريق المغربى فى الثلاثى عماد كيماوى والفلسطينى تامر صيام ويوسف الفحلى.