كهربا وبوطيب يقودان الزمالك أمام أغادير.. وأحداد وعمر السعيد على دكة البدلاء

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل، الذي سيخوض به الفريق مباراة حسنية أغادير المغربي، المقرر لها اليوم الأحد على ملعب الجيش الثالث بالسويس، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبدالعزيز وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.