بالصور.. جماهير الزمالك تملأ مدرجات «التالته يمين» لمؤازرة الأبيض أمام أغادير

ملأت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس مدرجات التالتة يمين قبل انطلاق مبارة الزمالك وحسنية أغادير في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في الموعد المقرر لها السادسة مساءً.

وكان الزمالك أعلن عن تشكيله لمواجهة أغادير في المواجهة المصيرية بالكونفدرالية، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمود عبدالعزيز وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وعمر السعيد.