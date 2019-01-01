أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| فرجاني ساسي يخرج محمولا من لاعبي الزمالك بعد نهاية الشوط الأول

التشخيص المبدئي.. إصابة فرجاني ساسي بالتواء في الكاحل

الجزيرة يخطف فوزًا مثيرًا على الاتحاد في ثاني مباريات نصف نهائي سوبر السلة

الكونفدرالية| بالفيديو.. الزمالك يتعثر أمام حسنية أغادير في شوط أول سلبي

بالصور.. الزمالك يستقل حافلة سياحية بعد تعطل أتوبيس الفريق

08:26 م | الأحد 14 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
بالصور.. الزمالك يستقل حافلة سياحية بعد تعطل أتوبيس الفريق

حافلة الزمالك

أخبار متعلقة

وصل فريق نادي الزمالك إلى ملعب السويس، قبل لقاء حسنية أغادير بالكونفدرالية الأفريقية، بحافلة سياحية بخلاف حافلته، التي تعطلت.

وتواجد فريق الزمالك، بملعب اللقاء قبل المباراة بقرابة ساعة ونصف، استعدادًا للقاء الفريق المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يبدأ الاستعداد لبيراميدز.. ولاسارتى يخمد فتنة أحمد فتحى وأزارو

استطلاع رأى

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 1

    :

    3

    03:05 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • ليفربول

    ليفربول

  • 2

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 1

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الكونفدرالية
  • حسنية أغادير

    حسنية أغادير

الأكثر قراءة

الحاج ضيوف لـ«الوطن سبورت» : لا أعرف محمد صلاح حتى أوجه له رسالة

خاص بالفيديو.. كارتيرون يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يفقد هدافه أمام صن داونز
أمونيكى: خسارة الأهلى بالخمسة ممتعة.. وجماهير الزمالك ستشجع تنزانيا لأجلى