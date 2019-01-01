بالصور.. الزمالك يستقل حافلة سياحية بعد تعطل أتوبيس الفريق

وصل فريق نادي الزمالك إلى ملعب السويس، قبل لقاء حسنية أغادير بالكونفدرالية الأفريقية، بحافلة سياحية بخلاف حافلته، التي تعطلت.

وتواجد فريق الزمالك، بملعب اللقاء قبل المباراة بقرابة ساعة ونصف، استعدادًا للقاء الفريق المغربي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.