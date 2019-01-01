بالفيديو.. شاهد بكاء فرجاني ساسي لحظة خروجه أمام حسنية أغادير بسبب الإصابة

خرج فرجاني ساسي، لاعب الزمالك من مباراة حسنية أغادير، بعد تعرضه للإصابة مرتين خلال المباراة، بعد تعمد لاعبي أغادير إصابته خلال المباراة بسبب أهميته، ونزل محمد إبراهيم بدلًا من الدولي التونسي، لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشهدت إصابة ساسي بكاء اللاعب بسبب موقف فريقه الحرج في البطولة، خاصة وإنه يحتاج للفوز لأجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك مباراته المصيرية أمام حسنية أغادير على ملعب الجيش بالسويس، بحضور أكثر من 10 آلاف مشجع، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ويحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة لأجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.