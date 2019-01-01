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بالفيديو.. الزمالك يُحرز أول أهدافه في شباك أغادير بقدم إبراهيم حسن

10:06 م | الأحد 14 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. الزمالك يُحرز أول أهدافه في شباك أغادير بقدم إبراهيم حسن

إبراهيم حسن

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نجح الزمالك في إحراز أول أهدافه في شباك حسنية أغادير المغربي، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بالمواجهة، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش بالسويس.

وجاء هدف الفريق الأبيض، في شباك حسنية أغادير، عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 49.

   

الجدير بالذكر أن المباراة، التي جمعت فريقي الزمالك وحسنية أغادير المغربي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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