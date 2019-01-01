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بالصور| خروج فرجاني ساسي محمولًا من لاعبي الزمالك بعد نهاية الشوط الأول

09:59 م | الأحد 14 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
بالصور| خروج فرجاني ساسي محمولًا من لاعبي الزمالك بعد نهاية الشوط الأول

فرجاني ساسي

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يخضع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للأشعة بعد انتهاء مباراة الفريق أمام حسنية أغادير المغربي، في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخرج فرجاني ساسي، لاعب الزمالك من مباراة حسنية أغادير، بعد تعرضه للإصابة مرتين خلال المباراة، بعد تعمد لاعبي أغادير إصابته خلال المباراة بسبب أهميته، ونزل محمد إبراهيم بدلًا من الدولي التونسي، لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشهدت إصابة ساسي، بكاء اللاعب بسبب موقف فريقه الحرج في البطولة، خاصة وإنه يحتاج للفوز، لأجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

وخرج فرجاني ساسي بين شوطي المباراة محمولًا من لاعبي الفارس الأبيض متأثرًا بالإصابة.

ويخوض الزمالك مباراته المصيرية أمام حسنية أغادير على ملعب الجيش بالسويس، بحضور أكثر من 10 آلاف مشجع، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ويحتاج الأبيض للفوز بأي نتيجة لأجل التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

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