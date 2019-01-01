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الأهلي يرسل للجبلاية 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

11:01 ص | الإثنين 15 أبريل 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
الأهلي يرسل للجبلاية 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

الأهلي وبيراميدز

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أرسلت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مبلغ 25 ألف دولار لاتحاد الكرة،  من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق أمام بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل في الدوري.

وطلبت إدارة النادي الأهلي استقدام طاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى للقاء المرتقب.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة الدوري بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز .

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