بالصور| اغلاق الموقع الرسمي لنادي الزمالك

تعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك للاغلاق بسبب أعمال الصيانة، وجاء ذلك بعد خبر تعيين خالد جلال، مدربا عاما للفريق الكروي الأول ثم حذف الخبر.

وكان نادي الزمالك أعلن أمس الأحد تعيين خالد جلال مدربًا عامًا في جهاز القلعة البيضاء برفقة أيمن عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد، ليعود ويتراجع بعدها بدقائق ويحذف الخبر الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي.

وغير الموقع الرسمي الخبر بشكل نهائي بمكافأت صرف مكافآت مضاعفة للاعبين بعد الفوز على حسنية أغادير.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية عقب تغلبه حسنية أغادير 1-0 في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.