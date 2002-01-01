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عاجل.. حجز دعوى بطلان انتخابات الزمالك لجلسة 2 مايو

07:51 م | الإثنين 15 أبريل 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل.. حجز دعوى بطلان انتخابات الزمالك لجلسة 2 مايو

نادي الزمالك - أرشيف

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قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حجز دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك  من الدكتور مصطفى عبد الخالق ضد مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي لجلسة ٢ مايوالمقبل.

وتقدم مصطفى عبد الخالق في دعواه ببطلان الانتخابات، بسبب وجود توكيلات مزورة وشطب عضويات بدون أي أسباب وتدخل الإدارة التنفيذية النادي في جمع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية وأمور أخرى عديدة.

 

 

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