عاجل.. حجز دعوى بطلان انتخابات الزمالك لجلسة 2 مايو

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نادي الزمالك - أرشيف
قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حجز دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من الدكتور مصطفى عبد الخالق ضد مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي لجلسة ٢ مايوالمقبل.
وتقدم مصطفى عبد الخالق في دعواه ببطلان الانتخابات، بسبب وجود توكيلات مزورة وشطب عضويات بدون أي أسباب وتدخل الإدارة التنفيذية النادي في جمع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية وأمور أخرى عديدة.
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