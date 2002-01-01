عاجل.. حجز دعوى بطلان انتخابات الزمالك لجلسة 2 مايو

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حجز دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك من الدكتور مصطفى عبد الخالق ضد مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي لجلسة ٢ مايوالمقبل.

وتقدم مصطفى عبد الخالق في دعواه ببطلان الانتخابات، بسبب وجود توكيلات مزورة وشطب عضويات بدون أي أسباب وتدخل الإدارة التنفيذية النادي في جمع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية وأمور أخرى عديدة.