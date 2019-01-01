عاجل.. رئيس الزمالك يستقر على تجديد عقد جروس

عقد رئيس نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق.

وأعلن رئيس الزمالك، أنه تم الاستقرار رسميًا على تجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن الزمالك، تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأحد، عقب الانتصار على حسنية أغادير بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية، مستفيدًا من تعادل السلبي في الذهاب.