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خاص| لاسارتي يعيد جيرالدو على حساب الشحات أمام بيراميدز

11:15 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2019
كتب: أحمد فراج
خاص| لاسارتي يعيد جيرالدو على حساب الشحات أمام بيراميدز

جيرالدو

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يفكر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، في استبعاد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق من التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعرشين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأتي رؤية الجهاز الفني بإبعاد الشحات، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية وعدم استغلاله كل الفرص التي لاحت أمامه خلال الفترة الماضية، كما يرغب الجهاز الفني في إشراك الأنجولي جيرالدو في مركز الجناح الأيمن وذلك على حساب الشحات، بسبب أن اللاعب لديه قدرات مميزة وسيشارك في كل ما تبقى من مباريات بالموسم بسبب انتهاء مشوار الفريق الأفريقي.

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