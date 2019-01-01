تأجيل مباراة الأهلي والمصري وإقامتها يوم 25 أبريل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز، والتي كان مقررا لها أن تقام يوم الأثنين المقبل، والمؤجل من الأسبوع الـ19 من الدوري المصري.

وحددت لجنة المسابقات يوم الخميس، الموافق 25 إبريل المقبل، في الثامنة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، موعدا جديدا للمباراة.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن المركز الثاني نادي الزمالك.