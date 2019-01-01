رئيس الزمالك للمدرب السويسري: سنخسر كل البطولات بسببك.. وجروس يرد

نقلًا عن العدد الورقي

رئيس الزمالك للمدرب السويسرى: سنخسر كل البطولات بسببك.. و«جروس»: لا أقبل.. وتعيين أى مساعد جديد لى مرفوض

الفريق فى معسكر مغلق استعداداً للدراويش.. «ساسى» يغادر القاهرة.. ومفاضلة بين «إبراهيم وأوباما» لتعويض غيابه

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك كواليس الجلسة التى تمت بين رئيس النادى والمدير الفنى للفريق، فى حضور أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، وأيمن حافظ، المنسق العام، حيث تحدث رئيس القلعة البيضاء مع الخواجة بحدة وغضب شديدين فى الجلسة السرية قبل الظهور عبر الفيديو للموقع الرسمى، وأكد له أن الفريق يعانى من أمور كثيرة على المستوى الفنى، وأنه لن يقبل إلا بمشاركة أيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس النادى على «جروس» أن الفريق سيخسر كل البطولات إذا استمر فى نفس سياسته، وتعمده عدم مشاركة لاعبين جاهزين على حساب عناصر ظهر عليها التعب والإرهاق فى الفترة الأخيرة.

وتحدث أيضاً رئيس النادى مع المدير الفنى حول تهميشه لبعض أفراد الجهاز المعاون خاصة أيمن عبدالعزيز، وطلب منه التشاور مع المدرب فى بعض الأمور الفنية والخاصة التى تخص بعض اللاعبين لكونه على دراية كاملة بطبيعة اللاعبين، وأوضح المصدر أن «جروس» لم يعلق كثيراً على كل ما قاله رئيس النادى، وشدد فقط على أنه يرفض مقولة إن النادى سيخسر البطولات بسببه، كما يرفض ضم أى عنصر جديد للجهاز المعاون له، وأن التغيير فى تشكيل الفريق سيكون فى أضيق الحدود خلال الفترة المقبلة.

من جانب مختلف، طلب رئيس القلعة البيضاء من أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، فى اتصال هاتفى إغلاق ملف الرحيل نهائياً عن صفوف الفريق، وعدم السير وراء عروض الوكلاء والسماسرة، مشدداً على أنه سيحصل على فرصته مع الفريق خلال الفترة المقبلة ووقتها عليه هو شخصياً الرد على المدير الفنى داخل الملعب.

فى سياق مختلف، ينتظم اليوم، الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى معسكر مغلق بمدينة السويس استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الخميس فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدورى، ويعلن السويسرى «جروس» المدير الفنى للفريق عقب المران القائمة المرشحة للسفر إلى السويس، والدخول فى المعسكر والمبيت بها حتى موعد المباراة.

وحرص المدير الفنى للقلعة البيضاء على الاجتماع باللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، وطالبهم كثيراً بغلق صفحة الكونفيدرالية الأفريقية، والتركيز فى لقاءات الدورى المقبلة، وبذل أقصى جهد لتحقيق الانتصارات والعودة إلى قمة بطولة الدورى، وحرص على تخفيف الحمل البدنى على اللاعبين لتجنب الإرهاق والإجهاد فى ظل قوة الدراويش، وصعوبة اللقاء.

من ناحية أخرى، غادر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، إلى بلاده تونس خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الخضوع لفحوصات طبية هناك تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب نسور قرطاج بعد إصابته بشرخ أسفل عظمة الشظية بالقدم وسيغيب لمدة من 4 لـ6 أسابيع عن المشاركة فى المباريات، وسيقوم محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالقلعة البيضاء، بالتواصل مع الجهاز الطبى التونسى من أجل متابعة حالة اللاعب لحظة بلحظة.

ولم يستقر الجهاز الفنى حتى الآن على اللاعب البديل لتعويض غياب «ساسى»، حيث يدرس الاعتماد على محمد إبراهيم فى هذا المركز، فيما يفضل البعض تكرار وجود أوباما كما حدث فى مباراة أغادير المغربى، على أن يلعب أمامه محمد إبراهيم، وما زالت المشاورات دائرة بين الجهاز الفنى وبعض معاونيه.