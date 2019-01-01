خاص.. جروس للوطن سبورت: أعد جماهير الزمالك بالفوز بلقب الدوري

وجه المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الأبيض، مؤكدًا فيها ثقته في قدرة فريقه على الفوز ببطولة الدوري العام.

وقال جروس، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، ردًا على سؤال حول قدرته على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم: قادرون على الفوز.. أعد جمهور الزمالك بذلك.

وجاء ذلك على هامش حضور المدير الفني لنادي الزمالك اليوم، لحفل افتتاح أحد مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل بالقاهرة.

ويقع الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام لكرة القدم، متساويًا في النقاط مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأبيض، بـ57 نقطة لكل منهما، فيما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

ويشهد الخميس، بعد غدًا، مواجهتين ناريتين، الأولى بين الزمالك والإسماعيلي، بينما يواجه الأهلي المتصدر فريق بيراميدز، في مباراة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية.