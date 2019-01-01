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لاسارتي يطلب إعادة عمار حمدي.. و5 أيام تحسم مصير وليد سليمان

01:31 ص | الأربعاء 17 أبريل 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
لاسارتي يطلب إعادة عمار حمدي.. و5 أيام تحسم مصير وليد سليمان

عمار حمدي

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نقلا عن العدد الورقي

أبدى مارتن لاسارتى المدير الفني لفريق الأهلي إعجابه باللاعب عمار حمدى المعار إلى الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم، بعد مشاهدته خلال الفترة الأخيرة، وتحديداً خلال مباراة الفريقين والتى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الدقائق الأخيرة.

ووفقًا لمصدر مُطلع داخل النادى، كشف أن المدير الفنى طلب عودة عمار حمدى عقب نهاية إعارته مع زعيم الثغر للاستفادة به داخل الفريق، مشيداً بإمكانيات اللاعب والذى يتوقع أن يكون له مستقبل رائع مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى يخضع وليد سليمان لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلى فى ألمانيا لمدة 5 أيام قبل حسم موقفه بشأن التدخل الجراحى أو الحقن، للتخلص من الآلام التى داهمته فى الفترة الأخيرة ولم يتبين بعد مصدرها رغم تعافيه من الإصابة، وهو ما استدعى سفره لألمانيا.

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