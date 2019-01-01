9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام تحديات بيراميدز في الدوري

نقلًا عن العدد الورقي

تغييرات فى تشكيل الأحمر.. «أزارو» الأقرب لقيادة الهجوم.. «لاسارتى» يحذر لاعبيه من الرباعى الخطير.. و«دياز» يفتقد «خربين».. ويطالب لاعبيه بالصدارة وتأكيد التفوق على منافسه

يستضيف الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره بيراميدز، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

يدخل الأحمر، بقيادة مارتن لاسارتى، مباراة اليوم وهو يحتل صدارة الدورى برصيد 58 نقطة، من أصل 25 مباراة، ولا بديل عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، للحفاظ على تقدمه نحو بقاء لقب الدورى فى الجزيرة ومحاولة تعويض الجماهير الغاضبة عن مستوى الفريق، فضلاً عن تعويض الخسارة فى مباراة الدور الأول التى خسرها الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف، ومسح أحزانه الأفريقية بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وضياع حلم التاسعة وعدم اللعب فى مونديال الأندية.

يفتقد الأهلى فى مباراة اليوم العديد من اللاعبين أبرزهم سعد سمير وكريم نيدفيد اللذان تعرضا للإصابة خلال المباراتين الأخيرتين، وسافرا إلى إسبانيا للفحص الطبى، إلى جانب وليد سليمان الذى يعانى من إصابة فى الركبة، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامى وإسلام محارب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وهشام محمد، فضلاً عن محمد هانى الذى يغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يظل موقف حسام عاشور غامضاً بسبب شكواه من آلام فى الركبة منعته من المشاركة فى التدريبات الأخيرة، إلى جانب رمضان صبحي، الذي استبعد برفقة صلاح محسن، قبل ساعات من إعلان القائمة للإصابة.

ودخل الفريق معسكراً مغلقاً أمس الأربعاء، وتم غلق التدريبات لمحاولة خلق مناخ جيد للاعبين لتجاوز الفترة الماضية والتركيز فى المباريات المقبلة لحسم بطولة الدورى الممتاز. وعقد «لاسارتى» أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه خلال الساعات الأخيرة شاهدوا فيها أجزاء لمباريات فريق بيراميدز خاصة الثلاث الأخيرة أمام بتروجت والإسماعيلى والاتحاد السكندرى على الترتيب والتى نجح فيها الفريق السماوى فى الفوز بجميعها، وذلك من أجل تجهيز الخطة اللازمة والتشكيل المناسب لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة الدورى الممتاز.

وأوضح «لاسارتى» للاعبيه أهمية مباراة اليوم والفوز فيها عقب الخروج من بطولة أفريقيا، مشدداً على ضرورة إسعاد الجماهير الغاضبة والحفاظ على بطولة الدورى، وأكد أنه لا خيار أمامهم سوى القتال على الفوز واللعب بكل روح.

وحذر «لاسارتى» لاعبيه من قوة فريق بيراميدز خاصة الهجومية والتى تمثل إعصاراً شديداً قد يدمر الأهلى خاصة فى ظل الأخطاء الدفاعية الكبيرة للاعبيه فى المباريات الأخيرة، واستعان الجهاز الفنى بالـ10 دقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والتى توضح قوة بيراميدز الذى نجح فى قلب تأخره لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتسجيله هدفين بعشرة لاعبين فقط بعد طرد عمر خربين.

ويخوض الأحمر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أحمد فتحى وأيمن أشرف وعلى معلول وياسر إبراهيم، وفى الوسط حسام عاشور (حمدى فتحى) وعمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، وجونيور أجايي، وفى الهجوم المغربى وليد أزارو.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات عالية للغاية بعد الفوز فى مبارياته الثلاث الأخيرة أمام بتروجت والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، والاستفادة الكبيرة بتعثر الأهلى والزمالك ودخول المنافسة بقوة على لقب الدورى، حيث يمنحه الفوز اليوم استعادة صدارة الدورى الممتاز برصيد 60.

يفتقد بيراميدز فى مباراة اليوم مهاجمه الخطير السورى عمر خربين بعد طرده فى المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، فى الوقت الذى يستعيد فيه رجب بكار بعد انتهاء إيقافه، ويسعى الفريق السماوى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتحقيق الانتصار الرابع على التوالى بعد انتهاء التوقف، ولتكرار تأكيد تفوقه على الأحمر خاصة بعد أن فاز عليه فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويتسلح بيراميدز بالخماسى الهجومى عبدالله السعيد والبرازيلى كينو وبينافينتى وإيريك تراورى والمهاجم الإكوادورى جون سيفونتى، لاختراق دفاعات الأحمر.

وعقد الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى للفريق، عدة محاضرات فنية مع لاعبيه ألقى عليهم خطة مباراة اليوم التى تعتمد بشكل أساسى على اللعب السريع واستغلال الأخطاء الدفاعية الكبيرة فى الدفاع الأحمر، والمساحات الكبيرة خلف التونسى على معلول، لتسجيل الأهداف ومحاولة الضغط على لاعبى الأحمر فى كل أرجاء الملعب.

وينتظر أن يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى أحمد أيمن منصور وعمرو ميدانى ورجب بكار وعمر جابر، وفى الوسط عماد نبيل دونجا وإيريك تراورى وعبدالله السعيد وماركوس كينو وبينافنتى، وفى الهجوم جون سيفونتى.