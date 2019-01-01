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تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

06:21 ص | الخميس 18 أبريل 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

الأهلي وبيراميدز

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من العدد الورقي

يستضيف الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره بيراميدز، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويدخل الأحمر، بقيادة مارتن لاسارتى، مباراة اليوم وهو يحتل صدارة الدورى برصيد 58 نقطة، من أصل 25 مباراة، ولا بديل عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، للحفاظ على تقدمه نحو بقاء لقب الدورى فى الجزيرة ومحاولة تعويض الجماهير الغاضبة عن مستوى الفريق، فضلاً عن تعويض الخسارة فى مباراة الدور الأول التى خسرها الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف، ومسح أحزانه الأفريقية بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وضياع حلم التاسعة وعدم اللعب فى مونديال الأندية.

ومن النتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:"

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أحمد فتحى وأيمن أشرف وعلى معلول وياسر إبراهيم، وفى الوسط حسام عاشور (حمدى فتحى) وعمرو السولية وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايى، وفى الهجوم المغربى وليد أزارو.

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