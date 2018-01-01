بالفيديو.. عمر السعيد يُحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى الإسماعيلي

أحرز نادي الزمالك الهدف الأول في مرمى الإسماعيلي، عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 37 من المباراة المقامة بينهما حاليًا، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019، ويقودها طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكمًا رابعًا.

ويسعى الفريق الأبيض، لاستعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدوري، والوصول للنقطة رقم 60 بالمسابقة بعد التعثر الأخير، والخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثانى برصيد 57 نقطة.