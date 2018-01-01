بالفيديو.. أوباما يُحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك الإسماعيلي

أحرز نادي الزمالك الهدف الثاني في مرمى فريق الإسماعيلي، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 47 من المباراة المقامة بينهما حاليًا، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الزمالك، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019، ويقودها طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكمًا رابعًا.

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدوري، والوصول للنقطة رقم 60 بالمسابقة بعد التعثر الأخير، والخسارة من المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة، فيما يحل الزمالك بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة.