خالد بو طيب يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، والتي سوف تنطلق بعد قليل على ملعب الجيش بالسويس.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الاسماعيلي كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

في خط الوسط : طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو - ابراهيم حسن – يوسف أوباما

في خط الهجوم : خالد بو طيب

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد في حراسة المرمي ايمن حفني - حميد احداد - عمر السعيد - محمود عبد العزيز – محمد عنتر - عبدالله جمعة