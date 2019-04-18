بالفيديو.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بثنائية في الإسماعيلي

تربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري، بعد انتصاره الثمين على الإسماعيلي بثنائية بيضاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وأحرز هدفي الزمالك عمر السعيد في الدقيقة 36، أوباما في الدقيقة 47.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بضغط كبير على دفاعات الزمالك منذ الدقيقة الأولى، وفي الدقيقة السادسة استلم المهاجم الدولي الناميبي بينسون شيلونجو كرة خطيرة، داخل منطقة جزاء الأبيض وصوبها تجاه مرمى جنش، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى حارس الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 7، استلم جناح الزمالك إبراهيم حسن كرة خطيرة من الجهة اليمنى، وراوغ دفاعات الإسماعيلي ببراعة، ليطلق تسديدة، ولكن بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 13، جاءت أخطر هجمات الزمالك، بعد بينية رائعة من زيزو لإبراهيم حسن، والتي وضعته في مواجهة المرمى منفردًا، حتى أنقذها محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 14، انفرد مهاجم الزمالك خالد بوطيب بحارس مرمى الإسماعيلي ووضع كرة ساقطة مرت فوق المرمى بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 18، عرضية من زيزو داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، ولكن دفاع الدراويش يبعدها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 19، هجمة خطرة أخرى للزمالك، بعد ركنية نفذها زيزو قابلها محمود علاء برأسه، ولكن أبعدها دفاع الدراويش من على خط المرمى، لترتد الكرة بعدها بهجمة خطرة للإسماعيلي وصلت لعبد الرحمن مجدي، الذي انفرد من وسط الملعب، ولكن قطعها الدفاع في آخر لحظة.

وفي الدقيقة 25، خرج بوطيب للإصابة، وحل عمر السعيد بدلًا منه في أول تغييرات الزمالك.

في الدقيقة 27، تصويبة صاروخية من محمد مجدي لاعب الإسماعيلي، ولكنها مرت بجوار مرمى جنش.

وفي الدقيقة 31، هجمة قادها محمد صادق لاعب الإسماعيلي يمرر كرة بينية لعبدالرحمن مجدي، الذي أرسل عرضية في اتجاه وجيه عبد الحكيم، الذي سدد، ولكن أبعدها الدفاع، تعود الكرة له مرة أخرى، ولكن أرسل عرضية خرجت لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 36، نجح مهاجم الزمالك عمر السعيد، في إحراز أول أهداف فريقه من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 46، سدد مهاجم الزمالك عمر السعيد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الدراويش، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي تصدى لها ببراعة.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني من اللقاء بسيطرة كبيرة على وسط الميدان، وتراجع دفاعي كبير من لاعبي الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 47، نجح يوسف أوباما في إحراز أول أهداف الفريق الأبيض، مستغلًا تمريرة عمر السعيد الساحرة، التي وضعته في مواجهة فردية مع حارس الإسماعيلي محمد فوزي ويضعها في الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 56، كاد السيد زيزو جناح الزمالك أن يُضيف ثالث أهداف فريقه، بعدما وضع الكرة أعلى مرمى حارس مرمى الإسماعيلي، لكنها مرت فوق عارضة الفريق الخصم بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 57، حل محمود عبدالعزيز بديًلا ليوسف أوباما كثاني تغييرات الزمالك، خلال تلك المباراة.

في الدقيقة 58، التبديل الثاني للإسماعيلي بنزول محمد الشامي، وخروج بينسون شيلونجو.

وفي الدقيقة 60، سدد محمود متولي مدافع الإسماعيلي ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت بجوار أعلى القائم الأيسر لحارس مرمى الفريق الأبيض بقليل.

وشهدت الدقيقة 65، أخطر هجمات المباراة للإسماعلي وذلك بعد مرور رائع من عودة مارشال مهاجم الإسماعيلي، الذي أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى، حاول بهاء مجدي تشتيتها لكنها ذهبت في اتجاه مرمى الزمالك، وكادت تخدع جنش لكنه أنقذها قبل أن تسكن مرماه.

وفي الدقيقة 71، سدد محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك تصويبة صاروخية على حدود منطقة الدراويش، لكن حارس الإسماعلي محمد فوزي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 77، باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي يراوغ لاعبي الزمالك من منتصف الملعب، يصل إلى حدود منطقة الجزاء، يسدد كرة قوية ولكنها تمر بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 78، التبديل الثالث والأخير للإسماعيلي بنزول محمد الضرف بدلا من وخروج وجيه عبد الحكيم.

وفي الدقيقة 80، كرة عرضية للإسماعيلي عن طريق محمد صادق، لكن خروج جنش وينقذ الموقف، على الرغم من عدم إمساك الكرة، وشتتها الدفاع.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الزمالك إلى 60 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة في المركز السابع.