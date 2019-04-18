أزارو يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز.. وآجايي ومروان محسن على دكة البدلاء

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – صالح جمعة – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

فيما جاء على دكة البدلاء كلًا من: علي لطفي – محمود وحيد – حمدي فتحي – مروان محسن – جونيور أجاي – رامي ربيعة – ناصر ماهر.