بالفيديو.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدف كينو

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الأهلي وبيراميدز، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري، بتقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف.

وأحرز اللاعب البرازيلي كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13.

وبدأ الأهلي اللقاء بسيطرة كبيرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة الثامنة، جاءت هجمة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تمريرة بينية متقنة من وليد أزارو في اتجاه صالح جمعة، الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد ومراوغة عمر الميداني، لينفرد بالمرمى، ولكن الأخير صحح الوضع، حتى وصلت الكرة للشناوي.

وفي الدقيقة 13، أحرز البرازيلي كينو، أول أهداف فريقه أمام الأهلي من تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء العملاق الأحمر.

وفي الدقيقة 19، سدد مهاجم بيراميدز ناصر منسي كرة قوية ارتطمت بعارضة محمد الشناوي، ليتابعها البرازيلي كينو من جديد بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق الأهلاوي.

ونجح لاعبي بيراميدز بعد ذلك منذ الدقيقة 30 في امتلاك السيطرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 32، عرضية متقنة من حسين الشحات، في اتجاه وليد أزارو، الذي لعب الكرة برأسه لتصطدم بالأرض، وأخرجها الشناوي لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 38، هجمة مرتدة للنادي الأهلي بعد عدة تمريرات بالكرة بين لاعبي الفريق الأحمر لتصل الكرة في النهاية إلى حسين الشحات، داخل يمين منطقة جزاء بيراميدز، ليرسل كرة عرضية أرضية مرت بشكل قريب للغاية من أمام أقدام جيرالدو، الذي لم يلحق بالكرة وتخرج لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 46، كاد جيرالدو أن يُحرز أول أهداف الأهلي، بعدما تسلم تمريرة خطيرة من الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، ليضعها بقدمه، وتمر بجوار القائم الأيمن لحارس بيراميدز أحمد الشناوي، بسنتيمترات قليلة فقط.

وأجرى الأهلي بعد ذلك أول تغييراته أمام بيراميدز، بنزول حمدي فتحي محل حسام عاشور، الذي خرج مصابًا، في الدقيقة 42.

ويدخل الأحمر، بقيادة مارتن لاسارتى، مباراة اليوم وهو يحتل صدارة الدورى برصيد 58 نقطة، من أصل 25 مباراة، ولا بديل عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، للحفاظ على تقدمه نحو بقاء لقب الدورى فى الجزيرة ومحاولة تعويض الجماهير الغاضبة عن مستوى الفريق، فضلاً عن تعويض الخسارة فى مباراة الدور الأول التى خسرها الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف، ومسح أحزانه الأفريقية بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى، وضياع حلم التاسعة وعدم اللعب فى مونديال الأندية.

وفي المقابل يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات عالية للغاية بعد الفوز فى مبارياته الثلاث الأخيرة أمام بتروجت والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، والاستفادة الكبيرة بتعثر الأهلى والزمالك ودخول المنافسة بقوة على لقب الدورى، حيث يمنحه الفوز اليوم استعادة صدارة الدورى الممتاز برصيد 60.