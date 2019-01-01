بالفيديو| الأهلي يُفرط في الصدارة.. ويتراجع للمركز الثالث بالسقوط أمام بيراميدز

حقق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وأحرز اللاعب البرازيلي كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13.

وبدأ الأهلي اللقاء بسيطرة كبيرة على وسط الميدان، وفي الدقيقة الثامنة، جاءت هجمة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تمريرة بينية متقنة من وليد أزارو في اتجاه صالح جمعة، الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد ومراوغة عمر الميداني، لينفرد بالمرمى، ولكن الأخير صحح الوضع، حتى وصلت الكرة للشناوي.

وفي الدقيقة 13، أحرز البرازيلي كينو، أول أهداف فريقه أمام الأهلي من تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء العملاق الأحمر.

وفي الدقيقة 19، سدد مهاجم بيراميدز ناصر منسي كرة قوية ارتطمت بعارضة محمد الشناوي، ليتابعها البرازيلي كينو من جديد بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق الأهلاوي.

ونجح لاعبي بيراميدز بعد ذلك منذ الدقيقة 30، في امتلاك السيطرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 32، عرضية متقنة من حسين الشحات، في اتجاه وليد أزارو، الذي لعب الكرة برأسه لتصطدم بالأرض، وأخرجها الشناوي لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 38، هجمة مرتدة للنادي الأهلي بعد عدة تمريرات بالكرة بين لاعبي الفريق الأحمر لتصل الكرة في النهاية إلى حسين الشحات، داخل يمين منطقة جزاء بيراميدز، ليرسل كرة عرضية أرضية مرت بشكل قريب للغاية من أمام أقدام جيرالدو، الذي لم يلحق بالكرة وتخرج لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 46، كاد جيرالدو أن يُحرز أول أهداف الأهلي، بعدما تسلم تمريرة خطيرة من الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، ليضعها بقدمه، وتمر بجوار القائم الأيمن لحارس بيراميدز أحمد الشناوي، بسنتيمترات قليلة فقط.

وأجرى الأهلي بعد ذلك أول تغييراته أمام بيراميدز، بنزول حمدي فتحي محل حسام عاشور، الذي خرج مصابًا، في الدقيقة 42.

تبادل لاعبي كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية الشوط الثاني

وفي الدقيقة 53، سدد المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي رأسية قوية داخل منطقة جزاء بيراميدز، مرت أعلى عارضة مرمى الفريق الخصم بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 56، أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي ثاني تغييرات فريقه بنزول أجايي على حساب حسين الشحات.

وفي الدقيقة 57، سدد عبد الله السعيد ركلة حرة مباشرة تصدى لها حارس مرمى الفريق الأحمر محمد الشناوي ببراعة.

بعد ذلك امتلك بيراميدز الأفضلية في السيطرة على وسط الميدان، وسط تراجع دفاعي كبير من الأهلي.

وفي الدقيقة 68، جيرالدو يهدر هدفًا محققًا للنادي الأهلي، بعدما رفض استغلال كرة خاطئة من عمر جابر تصل له مواجهة للمرمى، ولكنه لم يُسدد بإتقان، ليتصدى الشناوي حارس بيراميدز لكرته ببراعة.

وفي الدقيقة 69، التبديل الأول لبيراميدز، بنزول المهاجم الدولي الإكوادوري جون سفوينتني بدلًا من ناصر منسي.

وفي الدقيقة 73، أجري الجهاز الفني لبيراميدز، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز ثاني تغييرات فريقه، بنزول محمد فتحي محل محمد فاروق.

وفي الدقيقة 74، رد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بتغيير جديد هو الآخر لفريقه بنزول مروان محسن محل صالح جمعة.

في الدقيقة 76، حكم اللقاء يُشهر البطاقة الصفراء لمروان محسن وعمر الميداني، بعدما دخل الثنائي في مشادة سويًا.

وفي الدقيقة 83، تراجع كامل من جميع لاعبي بيراميدز وضغط كبير من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة 87، أجرى بيراميدز آخر بتغييراته بنزول علي جبر محل كينو.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد بيراميدز إلى 60 نقطة في الوصافة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.