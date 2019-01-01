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لاسارتي: التوفيق وراء انتصار بيراميدز.. وأعتذر لجماهير الأهلي عن الخسارة

11:29 م | الخميس 18 أبريل 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
لاسارتي: التوفيق وراء انتصار بيراميدز.. وأعتذر لجماهير الأهلي عن الخسارة

مارتن لاسارتي

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أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنi الشديد عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة بدأت متكافئة بين كلا الفريقين، ولكن بيراميدز نجح في السيطرة على مجريات اللقاء، وأحرز الهدف الأول".

وأضاف "أتيحت لنا أكثر من فرصة من أجل التسجيل لكننا لم نستلغها، فكرة القدم عبارة عن أهداف وتحسم نتائج المباريات من خلالها".

وتابع "كمدرب أرى بأن الدفع بحسام عاشور أفضل من حمدي فتحي رغم أن البعض يرى العكس،لكن في النهاية هذه وجهة نظر جهاز فني".

وواصل "التوفيق حالف بيراميدز في مباراة الليلة ومن خلال 3 فرص نجحوا في التسجيل بينما أتيحت لنا 6 فرص ولم نسجل".

وأوضح "لم يحالفنا التوفيق ومسألة إهدار الأهداف متواجدة منذ أن توليت المهمة وأقدم اعتذاري على هذا الأمر".

 

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