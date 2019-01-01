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تركي آل الشيخ: "هحكيلم حدوتة لاعب بـ10 جنيه رفضه نادي ورجع هزمهم مرتين"

07:04 ص | السبت 20 أبريل 2019
كتب: أحمد حامد دياب
تركي آل الشيخ: "هحكيلم حدوتة لاعب بـ10 جنيه رفضه نادي ورجع هزمهم مرتين"

تركي آل الشيخ

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روى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز حكاية لاعب دولي طلب من ناديه 10 جنيهات لتجديد عقده بينما رفض النادي وفضل لاعب آخر لازم مقاعد البدلاء سنة كاملة، وأعطاه 20 جنيها مقابل 6 شهور فقط.

وكتب آل الشيخ: "نجم فريق كرة قدم كان سعيد وبيسعد جمهور فريقه انتهى عقده وطلب 10 جنيه راتب عشان يجدد لإن ده آخر عقد ليه وهو لاعب دولي كبير وعاوز يأمن مستقبله، يتقلو لاء لإن عندنا سقف للرواتب فيروح يدور على مستقبله فيقولوله بمساعدة صديق (مش أنا) ارجع إحنا موافقين ويطلعوه بعد ما يمضي بساعات ويقولوله رجعنا بكلامنا ويروح وتلف الدنيا".

وتابع آل الشيخ: "بعدها بشهور يروحو جايبين لاعب مش في المنتخب ويدوله راتب 15 جنيه ولاعب تاني برضو مش في المنتخب وليه سنة في الدكة ويدوله في 6 شهور 20 جنيه يبقى ده مش إدارة أو سستم ده بيزرعو فجل (طبعا أنا بقصد واحد) وتلف الدنيا ويرجع اللاعب اللى كان بيسعد جمهوره ويهزمهم مرتين".

واستطرد: "ربنا كبير"، ناهيًا منشوره: "آه افتكرت كان خايف أني أخذ منه اللقطة، سبت ليك اللقطة بس طلعت بدون الوان.. وعجبي".

  

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