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التفاصيل الكاملة لاجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

03:39 م | السبت 20 أبريل 2019
كتب: علي سمير وأحمد فراج
التفاصيل الكاملة لاجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ

الخطيب والثنائي

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ينشر «الوطن سبورت» تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والذي انتهى منذ قليل.

وتحدث الخطيب مع الثنائي لاسارتي وعبد الحفيظ، حول أسباب خسارة الفريق في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي عادت بالفريق للمركز الثالث في جدول الدوري الممتاز، وتعقيد موقف الفريق في بطولة الدوري في مراحله الأخيرة، حيث أكد "بيبو" للثنائي أن مجموعة اللاعبين الحالية في الفريق تستطيع الفوز على أي فريق في الدوري، مجددًا الثقة في الجهاز الفني الحالي لاستكمال المسيرة والتتويج ببطولتي الدوري والكأس.

وقال «بيبو» لاسارتي وعبد الحفيظ خلال الإجتماع، إن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تهاون أو تراخي من الجميع داخل الفريق، وأن المباريات المقبلة تعتبر كئوس ولا يمكن التفريط في أي نقطة لحصد بطولتي الدوري والكأس وتعويض خسارة الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد رئيس الأهلي للاسارتي وعبد الحفيظ، أنه لا يمكن التنازل عن أي مباراة مُقبلة أو التراجع خطوة جديدة للخلف، مطالبًا بضرورة استعادة التركيز في أقصى وقت واستعادة روح الفانلة الحمراء وتجهيز اللاعبين نفسيًا وذهنيًا للمباريات.

وجاء اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ، عقب الخسارة من بيراميدز الخميس الماضي في بطولة الدوري، لتصحيح الأوضاع في أقصى سرعة ولم شمل الفريق.

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