الأهلي يستقر على استمرار لاسارتي حتى نهاية الموسم.. وضغوط على الخطيب لإلغاء العقوبات

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غرامة 30 ألف جنيه على كل لاعب.. تأجيل الإطاحة بـ«العواجيز» لنهاية الموسم.. عقوبة مالية لـ«فتحى».. وفحص طبى لـ«رمضان وهانى ومحارب»

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على استمرار الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، حتى نهاية بطولة الدورى الممتاز الحالى، رغم النتائج السيئة منذ توليه المسئولية الفنية فى يناير الماضى، والتى كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز.

فى سياق متصل، طالب أعضاء المجلس، وبعض المقربين من محمود الخطيب، رئيس النادى، بإلغاء العقوبات الكبيرة التى تم توقيعها على اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة والتى كانت سبباً فى توديع الفريق البطولة الأفريقية.

وشدد بعض الأعضاء والمقربين على «الخطيب» بضرورة إلغاء العقوبات، لتخفيف هذه الضغوط ومنح الثقة مرة جديدة فى المباريات الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، للتركيز وإنقاذ الموسم بالفوز بالثنائية «الدورى والكأس» خوفاً من الخروج من الموسم الكروى الحالى دون أى بطولات.

ووفقاً لمصادر داخل النادى أكدت أن «الخطيب» أبلغ بعض اللاعبين خلال جلسته أمس السبت أنه سيتم إلغاء العقوبات حال نجاح اللاعبين فى حصد الثنائية المحلية «الدورى والكأس»، وطالب اللاعبين ببذل أقصى الجهد فى الملعب ومصالحة الجماهير وتصحيح المسار.

كان «الخطيب» قد قرر توقيع عقوبات على اللاعبين وصلت إلى خصم 10% من قيمة عقودهم، كعقوبة على الخسارة بخمسة أهداف نظيفة من صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

فيما قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، توقيع عقوبة مالية على كل لاعب بالفريق قيمتها ٣٠ ألف جنيه، وهى ضعف عقوبة لائحة الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وتتجه النية لتوقيع عقوبة مالية مغلظة على أحمد فتحى، لاعب الفريق، بسبب دخوله فى مشادة مع محمد جمال العاصى، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، وتحطيم زجاج بعض الأبواب فى الممر المؤدى إلى غرف الملابس.

فى سياق آخر، رفض مجلس الإدارة الحديث عن مستقبل بعض اللاعبين داخل الفريق، أبرزهم حسام عاشور وأحمد فتحى، بعد تراجع مستواهم بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة «عاشور» الذى يعانى من الإصابات المتكررة خلال الموسم الحالى وأصبح يشارك فى عدد قليل من المباريات.

وقرر مجلس الإدارة فتح ملف الثنائى «فتحى» و«عاشور» بالبقاء أو الرحيل من النادى عقب نهاية الموسم الحالى، خشية من تفاقم الأمور أكثر من ذلك على الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وخضع الثلاثى رمضان صبحى وإسلام محارب ومحمد هانى لفحص طبى أمس السبت قبل انطلاق مران الفريق؛ لتحديد مدى جاهزيتهم للوجود مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتم وضع برنامج علاجى وتأهيلى للثلاثى للتعافى من الإصابة، فيما يتحدد اليوم موعد مشاركتهم فى المران الجماعى بعد الخضوع للفحص الطبى.