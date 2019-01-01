رسميا.. مباراة الزمالك والإنتاج في موعدها

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، في موعدها المقرر الذي أعلنت عنه مسبقا لجنة المسابقات وذلك في الخامسة والنصف مساء الأربعاء 1 مايو بستاد بتروسبورت.

وينتظر الزمالك، الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، بعدما تجاوز الزمالك عقبة حسنية أغادير المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وستقام مباراة الإنتاج ما بين مباراتي الفريق الأبيض بنصف نهائي الكونفدرالية.

وكان النجم الساحلى قد فاز على بطل السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التى أقيمت بتونس.