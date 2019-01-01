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لجنة أمم أفريقيا تقتح باب التقدم للتطوع

03:02 م | الأحد 21 أبريل 2019
كتب: محمد الصايغ
لجنة أمم أفريقيا تقتح باب التقدم للتطوع

محمد فضل

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أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩ يوليو ٢٠١٩، عن فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين في التطوع في تنظيم البطولة.

وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة صباح اليوم الأحد الموافق ٢١ إبريل الجاري، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة القادم الموافق ٢٦ إبريل ٢٠١٩.

واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى ٣٥ عاماً، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التي تتحدث بها المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة والتي تنقسم إلى اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"

إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة في مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.وكشفت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بأنه سيعقب مرحلة التقدم الالكتروني للتطوع بالبطولة، عقد مقابلات شخصية مع الشباب المتقدمين لاختيار العناصر منهم

والذين سيخضعون لدورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم وإعدادهم بالصورة الواجبة لتأدية المهام التي سيتم تكليفهم بها على أكمل وجه. ويمكن للشباب الراغبين التطوع في تنظيم البطولة الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات المطلوبة:

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