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تركي آل الشيخ: بيراميدز سيفكر في نفسه الموسم المقبل.. وسنحدد بطل الدوري

02:20 ص | الإثنين 22 أبريل 2019
كتب: محمد خيري
تركي آل الشيخ: بيراميدز سيفكر في نفسه الموسم المقبل.. وسنحدد بطل الدوري

تركي آل الشيح

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أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، أنه لا نية للتفريط في أي لاعب، ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات تلفزيونية، «بيراميدز الموسم المقبل، سيفكر في نفسه، ولن يفرط في أي لاعب، نظرا للمسابقات المختلفة التي سوف نلعب بها».

وأضاف «لدينا لاعبين على أعلى مستوى مثل البرازيلي كينو، الجميع شاهدهم على أرض الملعب، يصنعون الفارق أمام أي فريق».

وشدد «تلقينا عرضا أوروبيا لضم أحد لاعبي الفريق، ولكن تم تأجيل العرض، إلى نهاية الموسم»، مشيرًا «مازلت أتحدث للجميع أن بيراميدز، هو المتحكم في بطل الدوري العام هذا الموسم، وهو من سيحدده بنسبة كبيرة».

 

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